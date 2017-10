In seinem Instagramprofil nennt sich Drangsal Wolfgang Miesepetry. Ein passender Spitzname für den Musiker, der das Achtzigerjahre-Revival mit seiner Platte »Harieschaim« hierzulande in das kollektive Gedächtnis zurückgeholt hat. Denn kaum ein anderer versteht sich so gut darauf, in seinen Kommentaren die Balance zwischen Beleidigung und klangvollem Ausdruck der eigenen Meinung zu halten, wie er. Die Zitate auf »Harieschaim«, die sich von The Smiths bis hin zu Joy Division bewegen, liefern außerdem den Beweis für Grubers erstklassigen Musikgeschmack, was ihn nicht zuletzt auch zum idealen Diskussionspartner für eine Radiosendung macht.In der Red Bull Radio Show spricht er über seine drei bisherigen Wohnorte Berlin, Leipzig und Herxheim, seine Vorlieben in Sachen Musik, seine Beziehung zu Mentor Casper und seine Meinung zu anderen Künstlern. Außerdem erklärt er, warum genau er sich mehr Streit in der deutschen Indie-Szene wünscht. Neben Drangsal sind auch Rapper Trettmann und DJ Tereza dabei.



