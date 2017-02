Eher nicht. Die klagen sogar über das Tragen von Schuhen am Abend! Ich war ob der Kleinkariertheit besagter Nachbarn dermaßen schockiert, dass ich gar nicht erst versucht habe, einen Krieg à la »Höllische Nachbarn« anzuzetteln, sondern direkt mein ganzes Equipment gepackt und mich damit im Proberaum der Gruppen Sind und Casper eingenistet habe. Überlege aber seit der Konfrontation, was ich ihnen alles in den Briefkasten kippen könnte.Ich würde es als das für mich bis dato aufregendste und schönste Jahr bewerten – unzählige erste Male, auf die ich lange Zeit hingearbeitet und von denen ich ewig geträumt habe. Es hat mich immer gefoppt, dass jeder 2016 so niedergemacht hat, aber irgendwie passte es ja dann auch wieder: Wenn es allen schlecht geht, geht’s mir gut.Die ganzen Holzköpfe, die mich während unserer gemeinsamen Schulzeit stets zu meiden wussten, wollten es plötzlich alle schon immer gewusst haben, dass aus mir mal so etwas wird. Ich denke, wäre mein Name in Verbindung mit einer komplett anderen Sache wie beispielsweise diesem Horror-Haus von Höxter aufgetaucht, hätten sie’s auch alle immer schon geahnt – so ist das eben. Dass ich im Wikipedia-Eintrag von Herxheim nun als eine der Personen, die vor Ort gewirkt haben, aufgelistet werde, ehrt mich ungemein. Trotzdem hat gerade der Beitrag bei »TRACKS« viele alteingesessene Herxheimer brüskiert, da ich darin ja nicht bloß Positives über den Ort gesagt habe. Meine Mutter wird jetzt beim Einkaufen gefragt, was das soll.

Ich fand die Story in unserem Heft sehr aufschlussreich, und auch das Videofeature bei artes »TRACKS«. Aus naheliegenden Gründen wurde deine Heimat stark thematisiert: Was für Auswirkungen hatte dieser ja auch sehr intime Blick in deine Jugendjahre? Wirst du in Herxheim jetzt beim Bäcker geschnitten?

Gab es im Rückblick auf die Berichterstattung über dich irgendwas, das dich besonders genervt hat?

Ich glaube, ich musste am eigenen Leib erfahren, dass all das, was man sagt und nicht selbst niederschreibt, von und in der Presse erst reduziert und anschließend amplifiziert wird, was bei mir mitunter auch am Redefluss liegen mag. Dass man mich zum Bösewicht stilisiert, geht in Ordnung. Aber dass sich dermaßen viele auf einen von einer einzigen Journalistin fingierten Zwist zwischen zwei Bands stürzen, das hat mich in der Tat irgendwann besonders genervt.





Wanda werden bei unserem Abend Nirvana-Songs covern. Was hältst du von der Idee?

Nichts. Das liegt aber weniger an Wanda, sondern vielmehr an der Tatsache, dass man in meinen Augen bestimmte Musik einfach in Ruhe lassen sollte. Ich bleibe gespannt.





Du selbst spielst ja auch gern unerwartete Cover, beispielsweise »For Whom The Bell Tolls« von Metallica. Gibt’s einen Song, den du unbedingt mal interpretieren möchtest, an den du dich bisher aber nicht rangetraut hast?

»For Whom The Bell Tolls« war tatsächlich ein Glücksgriff. Irrsinnigerweise sind mittlerweile einige Besucher bei Konzerten von uns sogar ernsthaft sauer, wenn wir das Stück auslassen, und rufen lautstark »Metallica«. Wir haben uns mal an »Wild Horses« von Prefab Sprout versucht, auch das Stück »Copper« von Shellac stand zur Debatte, und sogar »The Mission« von Puscifer haben wir letztens im Proberaum gespielt. Dabei ist mir nur wichtig, dass die Cover dem Sound von Drangsal so unähnlich wie möglich sind.