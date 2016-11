Das Rauchen hat er aufgegeben, trotzdem ist Max Gruber bei seinem Auftritt in Stuttgart nicht ganz fit. Er gibt sich trotzdem große Mühe, dem Publikum zu gefallen und verzichtet keineswegs auf große Gesten.

11.11.2016, Stuttgart, Keller Club



Viel wurde geredet, viel geschrieben. Viel wurde geredet, viel geschrieben. Drangsal , das musikalische Projekt von Max Gruber, ist der Indie-Hype der Stunde. Was unter anderem daran liegt, dass Gruber einfach vieles richtig macht. Man könnte ihm unterstellen, er habe in seinem jungen Alter schon viel vom Business verstanden. In Interviews zeigt er sich angriffsfreudig wie Noel Gallagher, auf Fotos inszeniert er sich in aschgrauer Heroinästhetik. Das gleiche Bild auch live: Sein dürrer Körper ist übersäht mit Tattoos. Zu seinem Feinripp-Unterhemd trägt Gruber heute eine Adidas-Hose mit Lackschuhen. Der Scheitel sitzt, die Girls in der ersten Reihe schreien, der Laden ist bumsvoll, Zeit anzufangen. »Donald Trump ist Präsident, Leonard Cohen ist gestorben – und Jennifer Rostock haben eine neue Platte gemacht«, schwierige Zeiten, die Welt ist schlecht. Und obendrein betont Gruber, dass es ihm nicht gut gehe an diesem Abend. Gestern war er noch im Krankenhaus davon zeugt auch das Band an seinem Handgelenk, dass er mir nach der Show zeigt. »Wenn ich heute sterbe, tut es mir leid!«



Bild: Paul Gärtner

Do the Dominance!« skandiert der 23-Jährige, die Gitarren schrubben los, Gruber hebt die Hand heroisch in die Luft. Geschwindigkeit tritt hier zugunsten weichgespülter SM-Phantasien zurück. Seine Angeschlagenheit merkt man Gruber an, dennoch ist deutlich der Wille zu spüren, das Publikum an diesem Abend zu überzeugen. Die Band gibt alles: Das Set gleicht einer Art Express-Zug. Kaum ein Song braucht länger als drei Minuten dreißig. Die Stücke aus dem Debütalbum »Harieschaim« klingen wie ein Tape aus den schwarzen Abgründen des New Wave und Prototechnos entstiegen. Gitarren dominieren den Sound, Hall schmückt den Raum, die Drums klatschen, der Bass pluckert blechern und strukturgebend vor sich hin. Die Geschwindigkeit ist meist einen Tick zu hibbelig. Man hört Songs wie »Moritzzwinger« oder »Der Ingrimm« die Nervosität zigarettengetrieber Unruhe an. Das Rauchen, verrät Gruber, hat er zugunsten der Musik erstmal eingestellt. Schöne Dekadenz, Koketterie mit Tod und Selbstzerstörung, Spannung und Distanz mischen sich mit Melancholie, die nicht zu selbstzufrieden Mitleid oder bloßer Wehmut wird. Weicher Synthesizer umspielen das Ohr. Auch gibt es Songs auf Deutsch. In »Will Ich Nur Dich«, mit der wohl schönsten Textzeile seit Langem »Hab den Kopf voller Pflasterstein, weil du nie verstehst, was ich meine«. Mehr NDW geht nicht. Der Sound wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Gruber, Zyniker vor dem Herrn erklärt nach einer Stunde: »Ihr wisst wie das jetzt läuft, wir gehen von der Bühne und ihr schreit Zugabe«. Als Zugabe haben sich Drangsal etwas ausgedacht. Die Wut der Mistfits Songs »Some Kinda Hate« schlägt dem Publikum entgegen und der zuvor stoisch cool ins Publikum schauende Bassist Sam Segarra eskaliert jetzt als hätte man einen Schalter umgelegt und sprüht vor punkiger Energie. Gruber lässt ihm das Rampenlicht und spielt Schlagzeug. Auch die zweite Zugabe stammt nicht aus der eigenen Feder, sondern ist ein Klassiker von älteren Herren namens Metallica. Drangsal drehen nochmal auf, Gruber läuft ins Publikum spielt sich in einen Rausch. Unter seinem Hemd ist das Tattoo »Viva Hate« zu lesen. Vielleicht die perfekte Bezeichnung für diesen Abend. Ein Hoch auf den Hass, cheers!

