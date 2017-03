Eine Playlist war nach bisherigem Verständnis eine lose, individuelle Zusammenstellung von Songs, die man aus unterschiedlichsten Zwecken eben »abspielte«. Aber dann kam Drake und hat diese Listen- zur Kunstform erhoben. Oder würde sogar er selbst in der Beurteilung gar nicht so weit gehen? Sein ansatzlos veröffentlichtes »More Life« wird von ihm jedenfalls als Playlist und eben nicht als Album oder Mixtape beschrieben, und vielleicht ist es auch nicht mehr als das: Eine unwillkürliche Sammlung von Fingerübungen, Kollaborations-Sessions, Jams und unfertigen Ideen. Dies soll aber gar nicht so negativ verstanden werden, schließlich kann der kanadische Musiker sich das leisten: Mit ihm will jeder künstlerisch rummachen, er könnte sogar Körpergeräusche veröffentlichen, und die Fans würden ihm die Ergebnisse aus den Händen reißen. Ganz so eigensinnig hat er sich für »More Life« natürlich nicht verhalten, sondern einfach seinen Stiefel durchgezogen: Das Werk ist ellenlang und voll mit circa halbfertigen Tracks, die aber natürlich trotzdem das Ausnahmetalent Drake s durchscheinen lassen. Die Liste seiner Gäste ist beim besten Willen nicht mehr zu überblicken, und genauso verhält es sich mit den von ihm beackerten Stilen: Alles, was sich irgendwie mit R’n’B, Soul oder Electro in Einklang bringen lässt, ist vertreten, und auf konsequent zu Ende gedachte Songstrukturen gibt Drake auch keinen müden Cent mehr. Aber das ist schon okay, die Playlist läuft gut durch, und vielleicht ist »Passionfruit« am Ende des Jahres ja doch wieder der Zufallshit, auf den sich alle einigen – oder eben ein anderer der 22 Tracks. Nur ein Zweifel bleibt: Der Albummeilenstein, den alle Drake zutrauen, ist auch »More Life« nicht geworden.