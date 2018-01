Drab Majesty live in Köln

Majestät haben sich Zeit gelassen: Zu vorgerückter Stunde spielen Drab Majesty im Kölner Tsunami und servieren dem Publikum einen Melancho-Cocktail aus Post-Punk und Synthie-Pop, der ein kleines Schlafdefizit durchaus rechtfertigt.

16.01.18, Köln, Tsunami Club



ist ein Projekt von Marriages- und Black-Mare-Schlagzeuger Andrew Clinco, so könnte man sagen, doch der ist heute Abend nicht mehr als ein Roadie: Als das Licht erlischt, gehört die Bühne des Tsunami Clubs seinem androgynen Alter Ego Deb DeMure, einer außerirdisch anmutenden Kunstfigur mit Boris-Johnson-Perücke, Heino-Sonnenbrille und sternenstaubgepudertem Gesicht à la Ace Frehley. Es ist bereits elf, man hat auf sich warten lassen, doch der extravagante Anblick entschädigt und erklärt.



Deb ist zweifellos ein menschliches Wesen – ein überaus musikalisches noch dazu –, vor allem aber ein Mittel, um das Musikalische sowohl vom Geschlechtlichen als auch von der Person loszulösen. Dazu passend sieht sich Clinco eher als Medium denn als Songwriter. Vielleicht liegt auch darin die verlockende Leichtigkeit all dieser trockeneisigen, mit extraterrestrischen Interludes verleimten Post-Punk- und Synthie-Pop-Hymnen, von der nicht bloß eingängiger, sondern auch trauriger ist als die andere.









Drab Majesty ist ein Projekt von Marriages- und Black-Mare-Schlagzeuger Andrew Clinco, so könnte man sagen, doch der ist heute Abend nicht mehr als ein Roadie: Als das Licht erlischt, gehört die Bühne des Tsunami Clubs seinem androgynen Alter Ego Deb DeMure, einer außerirdisch anmutenden Kunstfigur mit Boris-Johnson-Perücke, Heino-Sonnenbrille und sternenstaubgepudertem Gesicht à la Ace Frehley. Es ist bereits elf, man hat auf sich warten lassen, doch der extravagante Anblick entschädigt und erklärt.Deb ist zweifellos ein menschliches Wesen – ein überaus musikalisches noch dazu –, vor allem aber ein Mittel, um das Musikalische sowohl vom Geschlechtlichen als auch von der Person loszulösen. Dazu passend sieht sich Clinco eher als Medium denn als Songwriter. Vielleicht liegt auch darin die verlockende Leichtigkeit all dieser trockeneisigen, mit extraterrestrischen Interludes verleimten Post-Punk- und Synthie-Pop-Hymnen, von der nicht bloß eingängiger, sondern auch trauriger ist als die andere.

Als Deb DeMure und die identisch gekleidete Mitmusiker*in ins Scheinwerferlicht treten, streuen ihre weißen Bikerjacken es geisterhaft in den Club. Bühnennebel allerdings setzen Drab Majesty trotz aller Vorliebe fürs Spirituelle genauso sparsam ein wie Mimik. An den Lippen der beiden jedenfalls sind keinerlei Gefühlsregungen abzulesen, während sie ihr Publikum mit bittersüßen Tönen und kreidebleichem White-Goth-Glamour in die Melancholie-Falle tappen lassen.



Über mangelnden Zulauf kann sich die Band trotz kritischer Uhrzeit nicht beklagen – auch dank der Unterstützung von Silent Runners, die als Vorband zahlreiche niederländische Fans mobilisieren und schon früh in die Location locken konnten. Doch auch wenn es sich hier und da etwas knautscht und schwitzig wird, gerät dies über die Musik schnell in Vergessenheit: Der Hall von Synthesizer und Gitarre projiziert kühle und zugige Weiten ins Herz – und die klinisch präzisen Büchsen-Blechbeats lassen es höher schlagen.