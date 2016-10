Die einen drehen den Schlüssel gleich zweimal um, andere lassen die Türe zur Künstlerseele sperrangelweit offenstehen. Douglas Dare hat sie in verlockendem Winkel angelehnt. Dahinter liegt ein Raum voller zwielichtiger, aber redseliger Klangskulpturen. Formen, die ihm das Leben abnötigte. Denn seitdem der Londoner Songwriter und Pianist uns 2014 sein LP-Debüt » Whelm « samt begleitendem Gedichtbüchlein kredenzte, ist einiges passiert. Eine Überdosis enttäuschten Vertrauens verleitete Dare zur konzeptionellen Aufweichung vom Wahrheits- und Wirklichkeitsbegriff, die im Sound von »Aforger« eindrucksvoll gespiegelt wird: Dares naturtrübe Vocals, meist in Begleitung von gebündelten und gebrochenen Piano-Akkorden, sind umwirkt mit mattgebürsteten Beats und ausgeklügelt effektierten bis hin zu spukigen Geräuschen, über deren Ursprung sich nur mutmaßen lässt. Trackweise bleibt der Platz am Klavier auch mal frei und Dare experimentiert im Trauerzug zerdehnter Bläser (»Stranger«) oder unter der tränennassen Bettdecke (»The Edge«) – mit Worten, die so zerbrechlich wirken, dass man fürchtet, man könnte sie zerhören. In »New York« wiederum plustert sich ein ganzes Orchester auf, doch die Theatralik bleibt durchweg zuckerfrei. Und obschon der junge Künstler hier vor allem sich selbst entgiftet, bietet »Aforger« seinem Hörer noch genügend Raum zum Auswringen des eigenen klammen Jammerläppchens. Herbstalbum, da bist du ja.