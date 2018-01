Als ihr erstes Album erschien, gab es noch keine Smartphones, dafür aber die Deutsche Mark. In dieser Währung gerechnet, müssten Fans für die Deluxe-Box ihres neuen Albums bald einen knappen Hunderter auf den Tisch legen. Eine moderne Option, welche die Band sich mit deutschsprachigen Gangster-Rappern teilt, die von aufwendigen Boxen längst mehr verkaufen als von der Rohfassung eines Albums. Der Donots -Box liegen unter anderem eine Live-DVD, eine Vinyl-Single sowie der Teil eines zerschnittenen Bühnen-Backdrops bei. Eine stimmige Wahl, denn diese Band lebt vor allem mit und durch ihre Bühnenpräsenz. »Lauter als Bomben« ist ihr zweites Album nach dem Umschwenken auf deutsche Texte, und selbstverständlich erfüllen sie die Erwartungen, Mittelfinger in all jene politischen und gesellschaftlichen Richtungen zu verteilen, in die auch ihre Fans nur finstere Blicke werfen. Gottlob vermeiden sie dabei plakative Phrasen ebenso wie einen übertriebenen Schwerpunkt aufs Flagge-Zeigen.Es bleibt genug Raum für Persönliches. Musikalisch gibt es teilweise sehr erfrischende Ausflüge in rohe, ungeschliffene Jugendzeiten. Bretter wie »Whatever Forever« (bis auf den Titel ebenfalls in Deutsch) hätten sie auch 1996 in einem Jugendzentrum zocken können, und selbst die Sportfreunde’eske Minihymne »Das Dorf war L.A.« dauert nur 1:10 Minuten. »Eine letzte letzte Runde« (sic!) spielt sogar mit Ska und Wave. Ansonsten arbeitet die Band ihre Rolle als Foo Fighters des Landes souverän aus, mit Up- oder Midtempo-Rock, der kurz vor der Abenddämmerung den Bodenstaub vor der Hauptbühne eines Festivals unter den tanzenden Füßen wie einen Wüstensturm aufstieben lässt.