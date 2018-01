Die Zeiten erfordern das immer mehr. Wenn man viele Leute erreichen kann, hat man eine gewisse Verantwortung. Klar, wenn man beim Ruhrpott Rodeo von der Bühne »Nazis raus!« krakeelt, wird im Publikum niemand sagen: »Och, darüber habe ich noch nie nachgedacht!« Interessant wird es immer erst dann, wenn man Reibung erzeugen kann. Wir stehen mit einem Fuß im Mainstream, wir haben Radio-Airplay. Trotzdem vertu’ ich mich da nicht: Musik ist natürlich Eskapismus und Entertainment.Er singt zwei Songs auf dem Album und mittlerweile alle Backings. Guido kann nicht singen, das ist irgendwie ganz geil. Er ist weltgrößter Rancid-Fan und steht auf die Art und Weise, wie Tim Armstrong nicht singen kann. Das ist ein ganz gutes Gegengewicht zu unserem durchaus poppigen Songwriting. Wenn ich einen Song wie »Eine letzte letzte Runde« gesungen hätte, wäre er ein glattgebügelter Stadionsong geworden. So klingt er ein bisschen versoffen, das passt ganz gut.Wir hatten vorher schon zwei Singles draußen, aber dieser Song bekommt gerade sehr viel Aufmerksamkeit, womit wir so nicht gerechnet haben, denn er ist in der Tat sehr windschief. Schön, dass das so funktioniert, aber am Ende des Tages ist es ein Saufsong. Muff Potter haben bei »Placebo Domingo« zwar gesungen: »Coole Hymnen auf den Alkohol / Die sind so unerträglich harmlos!« Ja, aber das muss ja nicht direkt nach Schützenfest riechen.