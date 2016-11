Die Geschichte von Friska Viljor ist gleichzeitig auch die Geschichte von Daniel Johansson und Joakim Sveningsson und ihrer Freundschaft zueinander. Wie so viele Musikfans in den vergangenen zehn Jahren, wurde auch Filmemacherin Lilian Czolbe von den Schweden verzaubert und entschloss sich dazu, die beiden zentralen Figuren der Band hautnah zu begleiten und einen intimen Blick hinter die Kulissen einer besonderen Freundschaft zu werfen. So entstand eine rund 45-Minütige Dokumentation, die erst neulich auf dem Reeperbahn Festival ihre Premiere feierte und nun für alle Interessierten zur Verfügung steht.Über vier Wochen begleitete Lilian Czolbe die Musiker auf Schritt und tritt. Ob ihr Familienleben, die Arbeit am Album »My Name Is Friska Viljor«, Hobbys wie Fischen oder Bierbrauen oder die Vergangenheit der beiden – sämtliche Facetten werden feinfühlig beleuchtet. Abgerundet wird die Dokumentation mit dem Titel »Remember Our Name« durch schöne Live-Aufnahmen Friska Viljors. Besonderes Highlight ist eine tolle Version ihres größten Hits »Shotgun Sister« zum Ende des Films, welche die emotionale Atmosphäre des Auftrittes perfekt einfängt und allen Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte.