Nach der Veröffentlichung des letzten Albums »Born Under Saturnbegab sich Django-Django-Sänger Vincent Neff in die Analyse: »Wir hatten definitiv das Bedürfnis, wieder mehr Kontrolle zurückzugewinnen. Die letzte Platte wog ungefähr 114 Kilogramm, diese etwa 79.Mit anderen Worten: Django Django wollten zurück zum Wesentlichen, sich reduzieren, die Ambition des Vorgängers einstampfen, zumindest, was das Sounddesign angeht. Dies ist geglückt, die neuen Stücke kommen entschlackter daher, stellen das an die Talking Heads angelehnte, aber dennoch eigenständige Klangkorsett wieder gut heraus.Die Platte wirkt wie eine unbewusste Suggestion: Der das Album eröffnende Titelsong stellt einen Anker dar, und der Hörer darf sich passende Assoziationen drum herum suchen. Soll heißen: Das erste Stück ist so toll, so tanzbar, so einzigartig, dass es seine Strahlkraft zunächst auch auf die anderen Lieder überträgt. Erst bei genauem Hinhören zeigt sich jedoch, dass es sich hier um eine falsche Fährte handelt. Die folgenden Songs sind lediglich in Ordnung, spielen mit den bekannten (wenn auch wieder reduzierteren) Zutaten und können der zweifelsohne vorhandenen Faszination dieser Band wenig Brauchbares hinzufügen. So steht am Ende ein modernes Indie-Pop-Album, das zwar genug interessante Haken schlägt, um im scheinbar komplett auserzählten Rock-Genre noch schöne Impulse zu liefern, das erhoffte tanzbare Meisterwerk ist hier aber leider nicht zu hören.