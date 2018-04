Mit »Knock Knock« erscheint am 4. Mai das nunmehr sechste Studioalbum von DJ Koze. Eines der schönsten Stücke davon hört auf den Namen »Pick Up« und vereint so ziemlich alles, wofür man den DJ, Produzent und Labelbetreiber so schätzt: Cleveres Sampling, die Liebe zum Detail und natürlich die Gabe, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Letzteres wird nun auch von dem passenden Video zur Single unterstrichen. In dem folgen wir nämlich einer Reihe von beschreibenden Untertiteln, die zunächst sehr trocken und deskriptiv das musikalische Geschehen festhalten, dabei aber immer wieder in den Nonsens abrutschen. »A video with space for own imagination«, nennt Koze das. Würden einfach sagen: ziemlich gelungen.