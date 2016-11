You hear what you get: »Mod & Underground Pop from Germany, Austria & Switzerland 1980–1993«, so die Subline dieser Compilation. Und davon nun die zweite Folge. Perlen, Lo-Fi-Zeugs und Entdeckungen auf einem musikarchäologisch besonders wertvollen Sampler.

Geschrieben am

14. November 2016, 17:45 Autor: Claudius Grigat