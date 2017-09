Den Hit seiner Platte »New Work« schrieb Anders Rhedin aus L. A. noch, als er munter rumvögelte und die Nächte lebensdurstig durchfeierte. Allerdings war er da schon von der Angst ergriffen, in diesem Lebensstil festzuhängen, und hoffte auf die Fähigkeit des Dunklen, sich in etwas gleißend Helles zu verwandeln. »Un-American Woman« steht also nicht nur am Anfang eines vielsagend betitelten Albums, sondern auch am Anfang einer Reise, die Rhedin alias Dinner vielleicht näher zu sich gebracht hat, aber sicher nicht näher ans Leben.Auf zehn Songs, aufgenommen mit Unterstützung des tollen campy Songwriters Sean Nicolas Savage, findet Dinner seine Form zwischen barock-poppigen Songwriting, 1980er-Synthie-Pop und den psychedelisch-experimentellen Seiten der C-86-Bewegung. Das alles ist schon herrlich schmalzig und dabei solide auf Lo-Fi produziert, schafft es aber nicht, das verschlafene Charisma von Vorbildern wie Julian Cope mitzunehmen. Darum klingt Dinner allzu oft einfach wie Jens Lekman , wenn der vor lauter Zähneknirschen nicht mehr die Zunge in die Wange stecken könnte. Schön, aber irgendwie fehlt der Reiz.