Vor einiger Zeit hat sich Dominique Dillon de Byington in Berlin mit ihren Freundinnen getroffen, um dort ein bisschen zu musizieren. Dankenswerterweise ist dabei ein Live-Album herausgekommen, das es in sich hat. Zwei Jahre nach ihrem letzten Studioalbum »The Unknown« erscheint sie erneut auf der Bildfläche und lässt sich dabei von einem Frauenchor unterstützen, mit dessen Hilfe sie jeden ihrer eigentlich so vertrauten Songs in ein neues, ausgetüfteltes Kunstwerk verwandelt. »Live at Haus der Berliner Festspiele« rennt so locker lässig den Erwartungen an eine konventionelle Live-Umsetzung davon: Viel mehr als eine öde Brücke zwischen zwei Alben ist es eine neue und ungleich opulentere Tür in das Klanggebäude der gebürtigen Brasilianerin — quasi die angeberische Steigerung der vorangegangenen Alben, derer es sich bedient. Großzügig aufgetragen, aber nicht so dick, dass Übersättigung droht.