Nur noch wenige Tage, dann wird zum vierten Mal der Helga!® Award verliehen. Unsere Kollegen vom Festivalguide zeichnen gemeinsam mit dem Reeperbahn Festival die besten Festivals des Sommers aus. Das sind die Nominierten in diesem Jahr:

Appletree GardenFeelHaldern PopOpen FlairSound Of The Forest Rocken am BrockenFusionKosmonautWackenHighfieldMelt!MS DockvilleEier mit SpeckFeelA Summer’s TaleSplash!HighfieldFusionHurricaneNature OneTaubertalDie Jury setzt sich in diesem Jahr aus ganz unterschiedlichen Experten aus der Festivalwelt zusammen. Pommesbudenbesitzer, Bierausschenker, Securities und viele mehr haben abgestimmt. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer den Preis für das »Beste Festival« mit nach Hause nehmen darf, wird von den Festivalfans bestimmt.



Der Helga!® wird am 22. September 2016 im Imperial Theater in Hamburg im Rahmen des Reeperbahn Festivals verliehen. Moderiert wird die Gala wie auch schon im vergangenen Jahr von Bernd Begemann.



So war's 2015: