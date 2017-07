Natürlich ist Fun-Punk ein hochnotpeinliches Genre, ganz egal, was Linus Volkmann, Benjamin Walter oder Micro Bogumil dazu sagen. Allerdings ist es auch absolut nachvollziehbar, warum dieses Trio (verbrieft oder vermutet) zu den ergebenen Fans der Shitlers gehört. Denn die Band aus der Ruhrstadt verfügt neben den nötigen rudimentären Punkrock-Kenntnissen auch über einen überlegenen Humor. Ihr drittes und bislang bestes Album »This Is Bochum Not L. A.« ist sogar richtiggehend smart, sofern man den Begriff nicht mit »dezent« verwechselt.Denn natürlich spielt dabei Drastik genauso eine Rolle wie Nudismus, Lokalpatriotismus, der schlechte Geschmack und mal kritische, mal unfaire, aber immer liebevolle Auseinandersetzungen mit Figuren der Zeitgeschichte wie Fler oder Helmut Kohl – das alles in einer niedlich komplizierten und zaudernden Denker-Prosa direkt aus dem Maul des Volkes angehender Akademiker. Das beste daran: An diesem Album ist rein gar nichts peinlich. Das gab es bei einer Fun-Punk-LP, die nicht von den Shitlers oder wenigstens den Kassierern war, noch nie.