Unsere sympathischen Freunde von der Sesamstraße bringen uns mit einem sehr lustigen Video zurück in die 80er. So macht das Krümelmonster aus »Take On Me« von a-ha seine Version »Bake Cookies.« Es erscheint darin dem Originalvideo getreu animiert und verzehrt sich nach seinem Lieblingssnack. Ihre Farbvielfalt feiern die Figuren in ihrer Version von Culture Clubs »Karma Chameleon«, worüber sich auch Graf Zahl freut. Aus »Wake Me Up Before You Go-Go« von von Wham! wird kurzum das Gegenteil gemacht: Mit »Tuck Elmo In Before Bed Oh-Oh« bereitet er sich auf die Schlafenszeit vor. Weitere Songs sind unter anderem »Girls Just Wanna Have Fun« von Cindy Lauper und »Come On Eileen« von Dexys Midnight Runners.Das ist furchtbar albern, aber auch ein riesiger Spaß. Hier ist das ganze Video: