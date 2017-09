Elton John wusste es am besten »Sorry seems to be the hardest word«. Wir verschonen euch aber vor dem alten Kitsch-Song und haben ein paar andere Hits zum Thema »Es tut mir Leid«. Denn heute ist Welttag des Entschuldigens.

Als wir uns auf die Suche nach guten »Sorry«-Songs gemacht haben, stießen wir auf sehr, sehr viel kitschigen Pop. Elton John, Justin Bieber, Madonna ... wahrscheinlich haben so ziemlich alle Künstlerinnen und Künstler irgendein Lied zum Thema Entschuldigungen geschrieben. Feist, Wir haben ein paar schöne Alternativen zum Thema »Entschuldigung« raus gesucht, denn heute ist »Welt-Pardon-Tag«. Diesen Tag soll man zum Anlass nehmen, von jemandem eine Entschuldigung einzufordern – oder selber um Verzeihung zu bitten. Na gut, wenn es ums Entschuldigen geht, kommt man oft an klebriger Süße kaum vorbei, aber hier findet ihr Stücke von Austra Nothing But Thieves und vielen mehr, die den schmalen Grat gerade noch so hinbekommen. Schmeißt sie an, kauft ein paar Blumen und entschuldigt euch für den Mist, den ihr gebaut habt. Aber bitte nur, wenn es auch von Herzen kommt.