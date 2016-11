Eine Frau mittleren Alters steht direkt vor der Bühne und tanzt langsam in rosa Licht auf dem Linoleum- Boden, ein anderer Gast hat sich sein Shirt ausgezogen und beginnt einsam vor sich hinzupogen, ein Dritter umarmt sich langsam selbst. Das Post-Indie-Punk-Separatisten-Trio Die Nerven steht auf der Bühne: »Morgen geht die Welt unter«, singt Julian Knoth und streicht sich die Matte aus dem Gesicht. Kevin Kuhn sitzt in einer Art Boxershorts hinter seiner Schießbude und schaut fast schon karikaturesk überzogen fies ins Publikum. Kurzer Break, das Publikum hält kurz den Atem an, Max Rieger schließt die Augen, als er sie wieder aufreißt zersägt er die Stille mit Gitarren-Noise. Seine beiden Bandkollegen fackeln nicht lange und dreschen mit ein.

Die Nerven sind eingespielt, sie sind gut, sehr gut sogar: Jeder Akkord, jede Silbe, alles am richtigen Fleck und mit der adäquaten Portion Wut. Max Rieger, der mittlerweile in etlichen Projekten als Produzent und Musiker seine Finger an den Reglern hat ( All diese Gewalt , Fabian) scheint alles zu können, was das Rock-Geschäft braucht: Er ist dünn, groß und spielt natürlich barfuß, ohne dabei wie ein Trottel auszusehen. Die blonden Haare sind nach Hinten zu einem dünnen Zopf zusammengezogen. Eine einzelne Strähne, wie sollte es anders sein, hängt ihm dabei verhängnisvoll ins Gesicht.