Das mag auch am Nostalgiepotenzial ihrer Protagonisten liegen, schließlich spielten die ja mal bei hoch dotierten Bands wie Tele oder Tomte die Mitte der Nullerjahre Synonyme für Geschmackssicherheit im oft so biederen Terrain der deutschen Pop-Landschaft darstellten. Doch sind es auch die Entertainer-Qualitäten, die in der oft abschweifenden und spontanen Kommunikation der Bandmitglieder sichtbar werden. Dabei ist es vor allem die Aura und der Kontrast der beiden Lead-Sänger Moritz Krämer und Francesco Wilking in ihren Rollen als lässiger Schönling und redseliger Geschichtenerzähler. So werden konstant über den Abend verteilt immer wieder Anekdoten aus dem Tourleben vorgetragen und ironisch die Beziehung der beiden thematisiert (Wilking: