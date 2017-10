Erwähnt man den Namen der neuseeländischen Stadt Dunedin, gerät der schon ein wenig in die Jahre gekommende Indie-Rock-Fan in Verzückung: In den 1980ern machte der Dunedin-Sound die Stadt auch außerhalb der Landesgrenzen berühmt, europäische und US-amerikanische Collegeradios spielten Bands wie The Chills The Bats oder The Clean . Auch Die!Die!Die! kommen aus der Stadt auf der Südinsel Neuseelands, mit dem jangeligen Lo-Fi-Indie erwähnter Bands haben sie aber wenig gemein.Auch auf ihrem sechsten Album »Charm Offensive« sind die Koordinaten stattdessen weiterhin Noise, Postpunk und mächtige Shoegaze-Gitarrenwände. Allerdings lassen die drei musikalisch sehr versierten Jungs mittlerweile auch mehr Harmonie zu, hinter den zugegebenermaßen immer noch sehr unhandlichen und schmerzhaft laut aufgedrehten Verstärkern lauern mal eingängigere, mal vertracktere Popmelodien. Der Opener »How Soon Is Too Soon (It’s Not Vintage It’s Used)« oder »Bottlecaps And Phones (I Can’t See You)« lassen im Hintergrund an Los Campesinos oder Artverwandtes erinnern.Klar, in Momenten geht es immer noch rein noisig zu und gemahnt an die lautere Vergangenheit, zum Beispiel in dem Song mit dem tollen Titel »My Friend Has A Car He Starts With A Hammer (What Has Been Seen Can’t Be Unseen)«. Sicher ist: Live dürfte beides gut funktionieren, da sind Die!Die!Die! eine ebenso laute wie sichere Kiste.