In wohlgesetzten Worten besingen Die Damen Und Herren Des Orchesters uneitel und tapfer das universelle Elend des gar nicht mal so eigenen Lebens. Fast jeder Satz enthält dabei eine Art düstere Miniaturgeschichte. »Wer trinkt meinen Schnaps leer? Wer sagt meiner Mutter, dass er ab jetzt für sie da wär?«, heißt es an anderer Stelle. Wen treffen solche Fragen bitte nicht direkt in sein oder ihr müdes Herz? Geilerweise ist die Musik dazu mal kein nerviger Postpunk, wie ihn grade jede zweite deutsche Band spielt, sondern entweder schneller, melodischer Punkrock oder es sind Powerballaden mit Klavierbegleitung. Van Oysterns künstlerischer Lebenspartner Ferdinand Führer hat als zweiter Gitarrist und Produzent der Band einen angenehm gut gelaunten Grundsound zusammengeschraubt, und die Bassistin und Pianistin Frederike Nagel singt dazu die schönsten Zweitstimmen in den Refrains, die man sich überhaupt vorstellen kann. Eine durch und durch tolle Platte voller Hits und zukünftiges Standardwerk aller korrekten Menschen, die manchmal einfach nur mit einer Tasse Tee in der abgedunkelten Wohnküche herumsitzen.