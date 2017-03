Mit DJ-Bobo-Texten verhält es sich wie mit altbewährten Bauernweisheiten: Auf derartig hellsichtige und zeitlose Formeln kommt man nur, wenn man tagtäglich einer simplen und erfüllenden Tätigkeit folgt. Bei DJ Bobo heißt die: »Keep the party going!« – und das seit 25 Jahren! Tourstart zum Jubiläum ist im April.

01 »This is the party song that makes the party going on.« Die tiefere Wahrheit dieses Zitats aus »There’s A Party« eröffnet sich jedem, der schon einmal auf einer Hausparty ohne klar abgestellten Musikverantwortlichen war. Spätestens, wenn jeder zweite Song durch das Krächzen und Knarzen des Aux-Kabels an einer neuen iPhone-Kopfhörerbuchse unterbrochen wird und sich Berghain-Techno-Tracks mit Britney Spears abwechseln, sehnt man sich nach jemandem, der eiskalt Songs auswählt, die die Party wirklich nach vorne bringen.

02 »You are only temptation. One and one is two. I lost the vibration.« In »Where Is Your Love« zeigt sich Bobo als ganz großer Visionär. Schon 1998 wusste er: Das mit dem Internet kann nicht gut gehen. Mit dem Song erteilt er dem postfaktischen Zeitalter eine klare Absage. Und erfindet nebenbei ein neues Stilmittel, das uns in Zeiten von russischen Hackerangriffen und Fake-News Halt gibt. Man könnte es die »Sudden Truth« nennen. So folgt der Eröffnung »You are only temptation« eine schlagartige und kompromisslose Gegenüberstellung mit der Realität »One and one is two«, ehe die Konsequenz dieses Konflikts und damit das große Dilemma unserer Zeit – »I lost the vibration« – erkennbar wird.

03 »The way that I live has a big big price. Sometimes I’m nice sometimes I’m ice cold.« Gerade zum Frühling ist diese Weisheit aus »There’s A Party« ein wichtiges Thema. Denn auch 2017 wird der Verzehr von Eis exponentiell zur Außentemperatur steigen. Und das kann einen »big big price« fordern, schließlich ist so manche Zunge schon an beispielsweise Capri-Eis kleben geblieben, wenn es »ice cold« statt »nice« war – #Dummunddümmer.

04 »So many people don’t care about rules. Honest people seem to be the fools.« Was klingt wie ein Tweet von Donald Trump, entstammt einem tiefsinnigen Rave-Hit von 1996 mit dem vielversprechenden Titel »Pray«. Überhaupt scheint DJ Bobo die 140-Zeichen-Sprachkunst 25 Jahre vor allen anderen entdeckt zu haben. Schließlich liest sich jedes der hier genannten Zitate wie ein knackiger Tweet, oder nicht?

05 »I make you sweat. I make you wet. This is my mission that I got to get.« Was viele nicht wissen: Peter René Baumann, wie der umtriebige Schweizer Rave-Chihuahua mit bürgerlichem Namen heißt, hat über die Jahre das eine oder andere erfolgreiche Nebenprojekt gestartet. Unter dem Namen »Detlef D! Soost« ist er in den 00er-Jahren im Rahmen der Pro7-Show »Popstars« zur deutschen Fernseh-Dance-Koryphäe aufgestiegen. Für den geübten Bobo-Rezipienten ist es also eine Leichtigkeit, diese Zeile als Querverweis zu seinem schweißtreibenden Alter Ego Detlef D! zu lesen.

06 »I am dreaming in the sunshine. I dream of all the people I talked to in my life.« Inzwischen ist weithin bekannt, dass Mark Zuckerberg die Idee für Facebook nur geklaut hat. Schon 1997 ereilte DJ Bobo die Version eines weltweiten Netzwerks. Den Moment der Erleuchtung hält er im Song »It’s My Life« gewohnt poetisch fest. »Sunshine« steht dabei für das helle Licht des Computerbildschirms. Die Idee, mit allen Menschen verbunden zu bleiben, mit denen man in seinem Leben irgendwann mal irgendwas gesprochen hat, ist der erste historische Hinweis auf das Konzept der Facebook-Freundschaft.

07 »Freedom is the magic word. The only thing that will never hurt.« Wie kann ein Mensch so viel Wahrheit in so wenige Worte packen? Und diese dann auch noch so oft drehen und wenden, bis sie sich reimen? Hör bitte niemals auf, DJ Bobo! Die Welt braucht Visionäre wie dich.

