Ella Walker ist uns Anfang des Jahres beim Eurosonic Noorderslag in Groningen aufgefallen. Ihre Songs erinnern an Daughter und die frühen The xx, die Singles »Bare« und »Illuminate« laufen schon seit Monaten auf Dauerrotation. Auf Spotify veröffentlicht die junge Britin Playlists mit den Songs, die sie inspirieren. Im Interview sagte sie dazu : »Die Spotify-Playlists sind in meinem persönlichen Schreibprozess sehr hilfreich, ich ziehe daraus Konzentration und Inspiration. Gerade liebe ich die Texte und Vocals von Weyes Blood, Cote und Father John Misty. Außerdem Samphas Klavierballaden. Blaenavon und Sundara Karma haben beide unglaublich viel Gefühl und Emotion in ihren neuen Songs. Es hilft mir auf jeden Fall, meine eigene Musik weiterzuentwickeln.«

Wir freuen uns sehr, euch bald wieder beim Superintim in der Astra Rockstarsuite in der Superbude St. Pauli empfangen zu dürfen. Seit fünf Jahren laden wir während des Reeperbahn Festivals tolle Acts ein, die im intimen Rahmen kleine Konzerte spielen. Wir stellen ihnen außerdem ein paar Fragen, so dass ihr die Chance bekommt, die Künstlerinnen und Künstler beim Bier ein bisschen näher kennenzulernen.

Genau, der Name spricht sich wie »Slutface« aus, denn das norwegische ø klingt wie das englische u. Die Band hat sich dazu entschieden, den Namen zu ändern, weil Twitter und Facebook ihn nicht so gerne sahen. Sløtface sind uns schon beim Eurosonic aufgefallen und jetzt, Mitte September, veröffentlichen sie endlich ihr Debüt-Album »Try Not To Freak Out«. Die aktuelle Single »Pitted«, war für uns einer der großen Hits des Sommers und auch der Rest des Albums hält, was wir Anfang des Jahres bereits vermutet haben: Diese Band aus Norwegen könnte dem Genre des Pop-Punk zu neuem Ruhm verhelfen.

Eine lange Anreise hat Ilgen-Nur nicht, denn die Künstlerin wohnt in Hamburg. Ihre EP »No Emotions« klingt, als empfehle sie sich als Slackerin des Jahres. »Just trying to be cool, but I feel like a fool«, singt sie auf ihrer rumpelig-schönen Single »Cool« und trifft damit perfekt das nachvollziehbare Dilemma aus mangelndem Selbstbewusstsein und dem Drang, sich das um Himmels Willen nicht anmerken zu lassen. Ihr lässiger, fast gelangweilter Gesang, erinnert entfernt an Courtney Barnett, hat aber eine ganz eigene Tiefe.