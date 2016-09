Der Vorwurf, Die Antwoord seien nur live oder in Verbindung ihrer Videoclips so richtig geil, greift schon lange nicht mehr. Inzwischen kennt man die Bilderwelt, die Ninja, Yolandi Visser und DJ Hi-Tek mit dem Künstler und Fotografen Roger Ballen kreiert haben. Wenn es bisher also nur für die Single »Banana Brain« ein gewohnt irres Video gibt, muss bei den restlichen Tracks eben das Kopfkino ran und sich Horror-Lolitas, Ninja-Prolls, blutende Freaks und hochglanzgefilmten White Trash selbst bauen. Das klappt auf »Mount Ninji And Da Nice Time Kid« besser denn je, da Die Antwoord diesmal nur manchmal den Rummelbums-Techno rausholen – in »I Don’t Care« und besagtem »Banana Brain« zum Beispiel – und konträr zu ihrem neuen Wohnort Los Angeles die Klangfarben noch einmal verdüstern. Yo-Landi bezeichnete die Kernzutaten ihres Sounds dabei als »African Roots & American Slambam«. Für den amerikanischen Part zeichnete unter anderem DJ Muggs von Cypress Hill verantwortlich. Das Ergebnis ist ein Ritt durch alte und neue Skills: »We Have Candy« eröffnet mit überdrehten Chören, »Daddy« bedient und verarscht die Lolita-Inszenierung gleichermaßen, bis dann »Shit Just Got Real« Sen Dog an Bord holt und den Culture Clash eröffnet, den man sich fast noch krasser gewünscht hätte. Denn diese Nummer und das dunkel pumpende »Stoopid Rich«, das verkifft brillante »Fat Faded Fuck Face« oder das fast balladeske »Street Lights« zeigen zum ersten Mal in musikalische Richtungen, die man Die Antwoord in ihrem recht gemütlichen Kultstatus nicht mehr zugetraut hätte. Als Gäste sind neben Sen Dog auch Dita Von Teese und Jack Black zu hören – eine eher ungewöhnliche Zusammenstellung. Und dann gibt es noch den heimlichen Star der Platte: Lil’ Tommy Terror, ein höchstens sechsjähriger Junge, den Ninja vor gut anderthalb Jahren mit einem Instagram-Post vorstellte. Der rappt direkt aus dem Leben und wünscht sich vom Allmächtigen nichts weiter als »Wings On My Penis«. Ehrlicher kann man eine Rap-Karriere nicht starten.