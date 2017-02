Wiley, Skepta und Stormzy haben Grime 2016 wieder in den Fokus des Interesses gerückt. Doch während der Schwerpunkt von Grime in der Vergangenheit auf der Veröffentlichung von Singles lag, hat sich das vor allem durch die aufgekommene Hysterie ob des Stils und womöglich auch aus ökonomischen Gründen auf Alben verlagert. Auch der aus Dagenham stammende MC Devlin nutzt den Hype für eine LP-Veröffentlichung. »The Devil In« ist sein drittes Album und widmet sich erfreulich stark Themen abseits der Grime-Klischees. So fokussieren sich Devlins genretypischen, schnellen Raps in erster Linie auf sozioökonomische Probleme statt auf Ruhm und Reichtum. In seinem Track »50 Grand«, den er mit Skepta aufgenommen hat, kritisiert er die konsumorientierte Sicht anderer MCs, in »Crack Baby« erzählt er die Geschichte eines auf die schiefe Bahn geratenen Jungen. Devlin bietet mit seinem Album zwar eine andere Perspektive auf das Leben in den Sozialbauwohnungen, scheitert am Ende aber an seiner lyrischen Simplifizierung der Welt. Schade.