Ist aus Devendra Banhart ein konventioneller Künstler geworden? Die Antwort ist ein klares Jein. Die Rezeption vergangener Alben (vor allem »Cripple Crow« und »Smokey Rolls Down Thunder Mountain«) bedeutete immer auch, eine Eintrittskarte in ein weitergedachtes »St. Pepperland« zu erhalten, samt Tiergeräuschen und Geschichten über Seepferdchen. Man wurde maximal unterhalten. Schon sein letztes Album »Mala« deutete aber den Willen an, das Chaos zu ordnen.



Diese Idee verfolgt Banhart auf seinem neunten Soloalbum weiter. »Ape In Pink Marble« ist in sich geschlossen, ruhig und gelassen. Oft braucht es nicht mehr als Banhart, seine Gitarre, eine Geschichte über die Liebe und ein paar Synthies. Das ist oft wunderschön, wie in »Mara« oder im kleinen Mini-Bossanova-Stück »Theme For A Taiwanese Woman In Lime Green«. An anderer Stelle ist das Album schlichtweg zu ereignislos. Vor allem im letzten Drittel passiert nicht mehr viel, sodass man sich kurz die psychedelischen Rauschzustände vergangener Platten zurückwünscht. Als Ausgleich gibt es allerdings einen gereiften Künstler zu entdecken, der seine Hörerschaft so nah an sich heranlässt wie selten zuvor.