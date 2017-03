Wie bei jeder anständigen Desperate Journalist -Rezension sollte man zu Beginn obligatorisch den The-Cure-Namensbezug abhandeln. Done! Selbstredend erwartet man bei einem derart offenkundigen Bandnamen sicher keine Future-Soul-Platte, aber ganz so vorhersehbar ist die Band um Frontfrau Jo Bevans dann doch nicht. Schließlich klingt das letzte Spoon-Album ja auch nicht durchgängig nach Can. Zu den Fakten: »Grow Up« wäre auch schon vor 30 Jahren gelobt worden, wächst aber locker über die reine Zitatebene hinaus. Sicher bewegen sich Desperate Journalist im Windschatten hochkonjunktureller Shoegaze- Ikonen wie Ride oder Slowdive, dazu ein paar The-Cure-Bassläufe und eine Portion von Morrisseys Melodieverliebtheit. Das haben The Organ 2004 zwar auch schon so durchdekliniert, den Briten gelingt es aber mühelos trotz selbstverschuldeter Referenzlast, eine deutliche Eigenständigkeit ins Jahr 2017 herüber zu retten. Bevans Vocals konterkarieren in ihrer erfrischenden Vitalität die latente Wave-Melancholie, »Hollow« klingt dabei wie eine zahmere Savages-Version mit Pop-Esprit. Das gedimmte »Lacking In Your Love« hat zarte Gothic-Anleihen und »Purple« kommt mit deutlichen Postrock-Verweisen um die Ecke. Nicht nur die Bescheidwisser auf der Insel dürfen Desperate Journalist daher zurecht abfeiern. Auf jeden Fall kein Grund zu verzweifeln.