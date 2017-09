Herkunft Hamburg

Genre Augenzwinkernder Deutsch-Punk mit Hang zur gesellschaftstadelnden Sarkasmus-Schelle

Mitglieder 2

Besondere Vorkommnisse Weil dem Weil dem Punk-Duo vorgeworfen wurde, auf Konzerten Samples oder Backingtracks einzubauen, hat Der Wahnsinn auf seinem aktuellen Album kurzerhand elf der zwölf Tracks als Live-Versionen dazugepackt. Und siehe da: Sie klingen tatsächlich nicht wie Milli Vanilli.

Aktuelles Album »Aus Liebe zum System« (Wahnsinns Records / VÖ 18.08.17) Auf Tour vom 01.10. bis 23.12.

Satt? Das wäre ja furchtbar! Wir müssen alle hungrig bleiben! Jagen, nach dem besten Preis, der geilsten Wurst, dem meisten Fame! Wer satt ist, kauft ja nicht mehr. Der Laden muss am Laufen bleiben! Wachstum, Wachstum, Wachstum!Was verwirrt, ist wertvoll! Raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Keine Ahnung, was du mit Protest meinst. Wir haben ein duftes Video gemacht.Donald Trump macht schon so einen wahnsinnig guten Job für uns auf Twitter, dass genug Wahnsinn durch dieses Medium geblasen wird. Merkel arbeitet auch für uns.GG Allin und Kanye West Wir sind nicht interessiert an Parteien, sondern an Konzernen. Zurzeit bauen wir Kontakte zur Großindustrie auf. Wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, die in dieser Welt wirklich was zu sagen haben. Außerdem haben wir vor, viel in Deutschland auf Tour zu sein, und würden gern günstig auf der künftig privatisierten Autobahn fahren können. Liebe Großkonzerne: Wenn ihr das lest, wir schreiben gerne ein paar Jingles für euch.