Neues Emoji-Update von Apple! Nachdem es erst vor Kurzem eine komplett überarbeitete Emoji-Palette mit größerer Geschlechtervielfalt veröffentlicht wurde, gibt Emojipedia nun ein weiteres Update mit einer Vielzahl von Berufen bekannt. Neben dem Maler, dem Wissenschaftler und dem Astronauten (alle sowohl in männlicher als auch weiblicher Ausführung) wird es auch Emojis für eine Sängerin und einen Sänger geben. Und wer kommt als Vorlage dafür wohl besser in Frage als David Bowie?

Inspiriert wurde das Ganze von seinem sechsten Album und einem seiner Alter-Egos »Aladdin Sane«. Der verrückte Typ (»A Lad Insane«) mit Blitz im Gesicht ist Ziggy Stardusts Nachfolge-Charakter und gehört zu den bekanntesten Bowie-Gesichtern. Mit Sicherheit wird er bei so manchen iPhone-Usern in der Liste der am meisten benutzen Emojis seinen Platz finden. Ein schönes Tribut!



Das genaue Release-Datum ist noch nicht bekannt, aber laut Emojipedia ist es möglich, dass das Bowie-Update noch im November kommen soll.