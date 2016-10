Sie waren da. Und sie haben tatsächlich gespielt. Etwas, was man nicht unbedingt erwarten konnte. Denn die drei Kalifornier haben sich den zweifelhaften Ruf erarbeitet, nicht immer das zu tun, was man als normaler Popmusik-Interessierter erwarten konnte. Zuweilen grenzt es an Masochismus Fan von Sie waren da. Und sie haben tatsächlich gespielt. Etwas, was man nicht unbedingt erwarten konnte. Denn die drei Kalifornier haben sich den zweifelhaften Ruf erarbeitet, nicht immer das zu tun, was man als normaler Popmusik-Interessierter erwarten konnte. Zuweilen grenzt es an Masochismus Fan von Death Grips zu sein: Da wird die Trennung der Band auf einen Bierdeckel hingerotzt, nur um kurze Zeit später ein Überraschungsalbum zu veröffentlichen oder die komplette Europa-Tour abgesagt, deren Ticketverkauf wohl alles andere als schleppend verlief.



Deswegen ist es schon fast eine Meldung wert, dass Death Grips tatsächlich gespielt haben. Bevor das stattfand, durfte noch Klara-Lis Coverdale mit einem Ambient-Set ran. Was tatsächlich ein wenig obskur anmutet; dürften getragene, ruhige Ambient-Sound doch so ziemlich am weitesten entfernt davon sein, was Death Grips so fabrizieren. Und genau deswegen scheint sie genau die richtige Wahl zu sein.

Als dann MC Ride, Drummer Zach Hill und Producer Andy Morin ihr Set beginnen, wird schnell klar, dass es doch ein fast normales Konzert werden wird. Keine besonderen Ausfälle, weirden Performance-Kunst Einschübe oder stilistischen Überraschungen sind zu verzeichnen. Stattdessen spielen die drei Krawallos ihren experimentellen und brachialen Noise-Rap ziemlich beständig und vor allem wahnsinnig drückend und laut runter. Zach Hill prügelt beständig wie ein Wahnsinniger auf sein Drum-Set ein, während der drahtige MC Ride eine beeindruckend-beängstigende Leistung am Mikrofon durchzieht.



Die Stunde die das Konzert nur dauert schreit, rappt, brüllt der Frontmann ohne Pause durch. Tatsächlich ohne Pause: Den ersten Applaus gibt es am Ende, vorher gab es schlicht keine Möglichkeit. Ununterbrochen forciert Andy Morin einen Song nach dem anderen und Death Grips arbeiten sich so durch ihre gesamte Diskographie, angefangen vom Mixtape »Exmilitary« bis hin zum in diesem Jahr veröffentlichten »Bottomless Pit«. Und so ist nach 17 Songs (!) in handgestoppten 60 Minuten und ohne Zugabe dann unvermittelt Ende. Das verschwitzte, ausgepowerte und glückselige Publikum wirkt fast noch ein wenig verwirrt – es war dann doch ein fast normales Konzert.