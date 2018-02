Es ist kein Geheimnis, dass Death From Above live eine ganz besondere Erfahrung sind haben. Qualitäten eben, die wir nicht umsonst schon mit einem heiß gelaufenen Formel-1-Wagen auf dem Schotterplatz verglichen. Nun kehrt das Duo für einige Shows zurück nach Deutschland. Nicht irgendwelche Shows wohlgemerkt, sondern für einige Termine, die gemeinsam mit den großen At The Drive-In bestritten werden. Ein guter Anlass, um ein paar Tickets auszuloben. Zwei um genau zu sein, und damit sich darauf auch richtig eingestimmt werden kann, gibt es oben drauf noch zwei Exemplare der limitierten »Freeze Me«-Single als 7-Inch/Clear Vinyl (Siehe unten). Tragt euch bei Interesse einfach in das Formular ein und mit etwas Glück seid ihr dabei.



25.02.2018 Wiesbaden, Schlachthof

26.02.2018 Berlin, Columbiahalle

02.03.2018 Hamburg, Sporthalle

03.03.2018 Köln – Palladium