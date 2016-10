Mit dem Song »Million Dollar Loan« starten Death Cab For Cutie die von Autor Dave Eggers initiierte Aktion »30 Days, 30 Songs«, die sich für ein Trump-freies Amerika einsetzt. Benjamin Gibbard und seine Bandkollegen stoßen dabei nicht nur auf Gegenliebe für ihr klares Statement – und kriegen gerade deshalb Props von uns.







Wer Benjamin Gibbard schon mal in einem Interview erleben konnte, weiß, dass dieser Mann alles andere als unpolitisch ist. Als ich ihn zum Release seines Soloalbums traf, diskutierten wir minutenlang über das deutschen Krankenkassensystem, weil ihn im Zuge der »ObamaCare«-Diskussion in den Staaten die Frage umtrieb, wie andere Länder das – in diesem Fall: besser – machen. Gibbard war so in der Materie, dass ihm selbst die AOK ein Begriff war. Außerdem war er jemand, der Obama nicht nur 2008 offen unterstützte, sondern selbst bei seiner Wiederwahl noch sehr leidenschaftlich für ihn argumentierte.



Man sollte also meinen, als Fan von Death Cab For Cutie wisse man, dass man zu all den schönen Heartbreak-Songs eben auch ein sichtbares Maß Haltung bekommt. Deshalb dürfte dieser, sehr schöne Song eigentlich keine Überraschung sein:









Spannend ist nun vor allem, wie der Song »Come on, Ben. I love your music, I don't read too much into it. I've come to your concerts. They're some of the best I've seen. BUT I do not care about your political leanings, nor do I need your advice on how to vote. I truly wish celebrities would stick to what they do best - entertaining us.« Wenn ich das so lese, denke ich jedes Mal: Was für eine Scheiße! Ist den Leuten Musik denn so dermaßen Ware geworden, dass man nicht mal mehr wissen will, was für Ansichten ein Künstler – auch zu politischen Themen – hat?



Beliebt ist auch der Vorwurf der Selbstgefälligkeit, hier zum Beispiel von einem David Rhoads vorgetragen: »From someone who doesn't like Trump at all, I have to say, it's truly amazing how self-congratulatory these celebrities are who come out with anti Trump statements. It doesn't take any courage, and frankly, no one cares about your opinion.« Auch hier lässt sich feststellen: Gerade das Feedback beweist, dass es durchaus Mut bedarf, sich als Mainstream-Band – die DCFC in den Staaten definitiv sind – so klar zu äußern und dabei auch den Gegenwind ihrer Fans auszuhalten. Oder sie gar zu verlieren. Immerhin handelt es sich bei Gibbard und Co. nicht um eine Politpunkband, die vor 150 Gleichgesinnten Parolen skandiert, sondern um eine Band, die sich durch zahlreiche Touren, Alben und Seriensoundtracks eine große, eben nicht einheitliche Fanbase erspielt hat.





Die stilistisch sehr typische Nummer macht sich über Donald Trump lustig, und sie tut das auf die melancholisch säuselnde Art und Weise, die seit Jahren das Trademark von Death Cab For Cutie ist. Der Titel bezieht sich auf Trumps Behauptung, er sei ein typisch amerikanischer Selfmade-Man. In der Pressemitteilung zum Release erklärt Gibbard: »Als Trump im letzten Jahr mit seiner Kampagne in New Hampshire war, versuchte er sich als Selfmade-Man zu inszenieren, der sich ›nur eine kleine Million‹ von seinem Daddy geliehen habe. Dieses Statement stellte sich später nicht nur als falsch heraus, er war so aufschneiderisch damit, dass ich regelrecht angewidert war.«

Deshalb hätte der Start für die von Dave Eggers initiierte Reihe »30 Days, 30 Songs« nicht besser laufen können. Es ist richtig und wichtig, dass Musikerinnen und Musiker ihre Reichweite und auch ihre Kunst nutzen, um ein wichtiges politisches Thema in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wo sie stehen – auch wenn das einigen Fans nicht gefallen mag. Außerdem darf man nicht vergessen, dass in genau solch polarisierenden Zeiten auch großartige Songs entstehen können. Ich erinnere mich zum Beispiel noch genau, wie fickerig ich wurde, als ich las, dass die Beastie Boys damals ihren ersten Song nach drei Jahren Abstinenz auf einer Seite gegen Bush verschenkten. Und der dann auch noch so klang:



Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht mit »30 Days, 30 Songs« . Namen wie Jim James aber auch R.E.M. seien dabei, heißt es von Seiten Eggers. Und soeben ist auch Aimee Mann mit einer Eigenkomposition beigetreten. Die Playlist wird weiter aktualisiert.

So – und nun möchte ich noch mal kurz nach England rüberrufen: »Hey folks, why don’t you start the big ›Fuck your fucking Brexit you stupid Tory fuckers‹-Playlist?«