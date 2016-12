Am 24. Februar 2017 erscheint Dear Reader s viertes Album »Day Fever«. Für dieses Projekt begab sich Frontfrau Cherilyn MacNeil nach San Francisco, um dort mit dem Songwritr und Produzenten John Vanderslice zusammenzuarbeiten, der in der Vergangenheit bereits von Death Cab For Cutie und The Mountain Goats aufgesucht wurde. In nur zehn Tagen nahmen sie eine Platte voll Angst und Unsicherheiten auf, die aber gleichermaßen vor Lebendigkeit und Mut nur so strotzen soll. Definitiv ein Werk, auf das man sich freuen kann.Nun gibt es die erste Singleauskopplung namens »I Know You Can Hear It«, eine Ode an das Leben und den Tod. Das dazugehörige Video erinnert an ein osteuropäische Märchen und hat etwas Verwunschenes an sich. Darüber hinaus bekommt man zum ersten Mal die »all female« Besetzung der Band zu Gesicht. Aber seht selbst: