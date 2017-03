Dear Reader live in Köln

17.03.2017, Köln, Gebäude 9









Cherilyn MacNeil ist ein Fan von Spielereien. Schon bevor Dear Reader die Bühne überhaupt betreten, scheint der Weg klar vorgezeichnet. Von den versammelten Instrumenten baumeln überall schon bunte Stofffetzen herab, als ob ein Kleinkind in der großmütterlichen Nähstube die Regie übernommen hätte. Dies führt sich dann auf den Kleidungsstücken der vier Bandmitglieder fort, auf denen sich ebenjene Stofffetzen in diversen Arrangements wiederfinden.

Ähnlich verspielt wie die Dekoration ist auch das musikalische Werk von Dear Reader – dem musikalischen Projekt der in Berlin lebenden Südafrikanerin MacNeil. Kaum ein Song, der in Songstruktur, Instrumentierung oder im Sounddesign Schema F folgt. Dies zieht sich durch mittlerweile elf Jahre Bandgeschichte und fünf Alben bis zu dieser Tour, für die sich MacNeil eine neue Band aus allen Teilen der Welt (Russland, Sardinien, New York) zusammengesucht hat.





Die unterschiedlichen Herkünfte scheinen keinerlei Probleme zu bereiten, neben der nahezu tadellosen musikalischen Ausführung scheint es auch auf zwischenmenschlicher Ebene zu funktionieren. So wird liebevoll über jede hergezogen, die entweder schlechte Witze oder miese Ansagen von sich gibt. Dieses Spielerische und Verspielte dringt auch in die Musik: Dear Reader fabrizieren intimen Indie-Pop der unkonformistisch mitreißend ist und dazu vor liebevoller Lebensfreude sprüht.





Diese positive Lebenseinstellung bedeutet natürlich nicht, dass man alles hinnehmen würde oder einem alles egal sei: »So pretty, so pathetic, you scumbags go to hell!« schmettert MacNeil in »So Pretty So Pathetic« allen prätentiösen Miesmachern, selbstgefälligen Schickimickies und übel gelaunten Schlechtmenschen entgegen. Davon ist an diesem Abend ohnehin keiner vor Ort und so wird das fast 90-minütige Konzert inklusive Akustik-Zugabe (Cover von Springsteens »Dancing In The Dark«) zu einem Beweis, dass ein spielerischer Umgang mit jeglichen Lebensumständen zu einem glücklicheren Dasein führt.