Noch immer sind es schöne, kleine Melodien, geradezu elegische Meisterwerke, die David Kitt scheinbar mühelos aus seinem begabten Ärmel schüttelt. In ihrer Reduktion erinnern seine wohltuenden Arrangements an die großen Momente der Tindersticks, deren Tour-Support er im Jahr 2001 war, damals lediglich mit Akustikgitarre ausgestattet und durch ein Keyboard und ein Saxofon begleitet. Danach heuerte er zeitweise bei den Schotten an, tourte, reiste und arbeitete nebenbei an eigenen Kompositionen.

Aus dem Jüngling mit der Gitarre ist mit der Zeit ein findiger Tüftler geworden, der mit außerordentlicher Ruhe, viel Liebe zum Detail und Gespür für den Augenblick kleine Experimente wagt, die sich dann als folgerichtige Tatsachen entpuppen. Die Versuchsanordnung aus zurückhaltender Electronica und seinem erzählerischen Timbre glückt. Sein Labor war dabei dieses Mal nur der heimische Dachboden in Dublin. Daher danke für diese feinen Home Recordings!