Das ist es also, was die Kids heute hören: Ex-Youtube-Stars, die sich nach Ende ihrer Teenager-Zeit ins »ernste« Fach wagen und den Sound der Jugendlichen auf ihre großen Egos prallen lassen. Aber natürlich wäre es nicht nur einfältig, »Hydra 3D«, das Debütalbum DAT Adams , schnöde abzutun, sondern auch unrichtig. Denn das Trio, das zuerst halbherzig versuchte, seine Realnamen zu verheimlichen, besteht nicht nur aus selbstbewussten Hipster-Kids, sondern auch aus Künstlern mit Hang zur Extrovertiertheit. Sie machen Cloud Rap, wie er heute im Stream oder auf Videokanälen omnipräsent ist, aber sie ergänzen ihn auch um ein paar feine Kniffe und unkonventionelle Songstrukturen.



Während man sich zunächst inmitten der Party-Szenen von »Spring Breakers« gefangen fühlt und an A$AP Rocky denkt, kommen DAT Adam nach und nach mit Referenzen auf Sizarr, Drake und sogar dem inszenierten Größenwahn Bilderbuchs um die Ecke. Sie sind dabei so großkotzig, wie sie sein müssen, und so smart, wie sie sein dürfen. Oder besser: Wie man sein darf, wenn man alle Angebote der großen Labels ausgeschlagen hat und independent veröffentlicht. Diese Entscheidung muss der Band recht leicht gefallen sein, denn das Beet für den jetzt über sie hereinbrechenden Megaerfolg als Musiker hatte sie im vorherigen Leben als Youtuber schon lange bereitet. Und »Hydra 3D« macht deutlich, dass der nicht vollkommen unverdient ist. Wie meine Oma selig immer sagte: »Besser die Kinder hören das, als den ganzen anderen Scheiß.«