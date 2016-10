Bereits seit 2011 veranstaltet VEVO ein ganz besonderes Event zu Halloween. Bei einer großen Party präsentieren sich die besten Acts aus dem VEVO LIFT -Programm. Neben dem ein oder anderen Geist werden in diesem Jahr Jack Garratt Izzy Bizu und ein weiterer Überraschungs-Act zu sehen sein. Das wird die Gelegenheit, fünf angesagte Nachwuchskünstler an einem Abend live auf der Bühne spielen zu sehen. Die Party steigt am 29. Oktober in Liverpool.