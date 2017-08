Das steckt hinter #CatchCasper3

Die Katze ist aus dem Sack: Die in den letzten Wochen bei unzähligen Fans aufgetauchten Einladungen sind für eine Reihe von Live-Terminen gedacht, die Casper heute auf seiner Facebook-Seite enthüllt hat: »Dieses mal haben wir uns überlegt, dass es schön wäre, wenn die Leute wieder an den Briefkasten gehen müssten. Weil man ja heutzutage kaum mehr physische Post bekommt«, erklärt der Rapper dort unter anderem. Los geht es bereits am zweiten September in Leipzig, danach folgen immer jeweils einen Tag später Konzerte in München, Stuttgart, Berlin und Köln.Die Locations werden erst am gleichen Tag des entsprechenden Konzertes bekannt gegeben. Wer bisher keine Einladung bekommen hat, wird laut Casper via Social Media und Radio noch mal die Gelegenheit haben, an ein Ticket zu kommen.