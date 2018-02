Das c/o Pop Festival ist eine fest etablierte Institution bei Fans zeitgenössischer Pop-Musik. Dieses Jahr wird es 15 Jahre alt und es gibt reichlich Geschenke: Zum Geburtstag gratulieren die Beginner und Samy Deluxe beim Eröffnungskonzert am 29 August. Neben HipHop kommen auch Indie-Fans auf ihre Kosten. Bekannte Künstler wie The Notwist und William Fitzsimmons greifen bei ihren Live-Shows neben neuen Songs auf ein umfangreiches Repertoire zurück.



Newcomer und aufstrebende Künstler stehen bei der c/o Pop im besonderen Fokus: Man kann sich auf viel versprechende Acts wie Yaeji aus Korea oder Yellow Days aus England freuen. Außerdem mit dabei: Haiyti, Staatsakt Label-Gala, Julien Baker, Gurr, BLOND, Sam Vance-Law und mehr.



Das c/o Pop Festival ist über die ganze Stadt Köln verteilt und bietet neben Open-Air-Konzerten auch kleinere Club-Venues. Dieses Jahr gibt es keine Tickets für die einzelnen Shows, sondern Tagestickets, mit denen ihr euch gleich mehrere Acts an einem Tag anschauen könnt. Sie kosten zwischen 22 und 36 Euro. Ein Ticket für das gesamte Festival gibt's für 75 Euro. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Festivalhomepage.