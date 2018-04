Stop The Water While Using Me!

Wasser ist Leben. Lasst es uns schützen! Zum Beispiel mit der »Waterlover Edition« von Stop The Water While Using Me!: Für jedes Kit aus Soap und Hand Balm spendet das Label 50 Cent an weltweite Trinkwasserprojekte. Jetzt mitmachen, vier limitierte Kits gewinnen und gleichzeitig Gutes tun.