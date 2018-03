Twin Peaks

»We’ll see each other again in 25 years« – nach über 27 Jahren macht David Lynch Laura Palmers Versprechen wahr. Die »Limited Event Series« gibt’s ab 29.3. als DVD & Blu-ray – wir verlosen je zwei Blu-ray-Boxen, dazu jeweils noch die Box »Das ganze Geheimnis« inkl. Staffel 1–2 & »Fire Walk With Me«.