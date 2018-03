Das ist das Cardinal Sessions Festival 2018

Die Idee, aus einer Live-Akustik-Filmreihe ein Festival zu machen, mutet auch mit der siebten Ausgabe des Cardinal Sessions Festivals immer noch so naheliegend wie stimmig an. Tolle Acts konnten dafür in den vergangenen Jahren gewonnen werden, darunter etwa Giant Rooks, The Twilight Sad oder Faber. Eine Qualität, die auch mit der kommenden Ausgabe des Festivals gehalten werden kann: Hannah Epperson und Dan Owen führen das aktuelle Line-Up an, gefolgt von Rikas, Flut, Yeah But No und Frére. Darüber hinaus wird es einen Special Guest geben, der am 16. April enthüllt werden soll. Wer sowieso schon komplett überzeugt ist, kann sich ab sofort auch schon sein Ticket sichern, ist der Vorverkauf doch endlich gestartet.