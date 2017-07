Das Intro-Zelt beim Melt Festival 2017

Freitag:



Samstag:

Sonntag:



Es ist inzwischen so etwas wie eine liebgewonnene Tradition, mit der wir jedes Jahr aufs Neue eine Anlaufstelle für Leser, Kollegen, Freunde des Hauses und neugierige Festival-Besucher beim Melt Festival bieten. Dass dort nicht nur gequatscht und getrunken wird, dürfte sich dabei von selbst verstehen und so haben wir auch dieses Jahr wieder ein ordentliches DJ-Line-Up auf die Beine gestellt. Mit dabei sind unter anderem altgediente »Residents« wie DJ Supermarkt, Rave It Like It Is, Holger Risse oder Disco Volante, aber auch spannende Gäste wie zum etwa Tunnelvisions, Julian Stetter (Vimes) und Souleil.Ihr findet uns gleich zu Beginn des Geländes beim Jägermeister Circus, rechts von der Medusa Stage (Punkt 7 auf dem Lageplan ), wo wir von Freitag bis Samstag täglich ab 17:00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden für musikalisches Programm sorgen werden. Kommt auf einen Plausch mit der Intro-Besatzung vorbei, schnappt euch eine aktuelle Ausgabe oder gönnt euch einfach eine kurze Auszeit im intimen Rahmen – wir freuen uns auf euch!17:00 Uhr: herrsutthi19:00 Uhr: AMOKKOMA21:00 Uhr: DJ Valis23:00 Uhr: Bartosz Ludwinski00:30 Uhr: Holger Risse (und ich)02:00 Uhr: Julian Stetter03:30 Uhr: Rave It Like It Is06:00 Uhr: Ende17:00 Uhr: Danny Isola19:00 Uhr: Max Grieb21:00 Uhr: Loca Suicide23:00 Uhr: Sassi, Fakir & grrrl (Lockruf/Silbergold)00:30 Uhr: und ich und yours truly: 7-inch Disco02:00 Uhr: DJ Supermarkt06:00 Uhr: Ende17:00 Uhr: Marius Ticha19:00 Uhr: Tunnelvisions21:00 Uhr: Breiten23:00 Uhr: Souleil00:30 Uhr: Disco Volante02:00 Uhr: Ende