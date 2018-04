Ein bisschen verrückt muss man als Festivalveranstalter schon sein, wenn man sich jedes Jahr aufs Neue freiwillig ein neues Festivalgelände sucht. Das Golden Leaves funktioniert aber genau so: Wer ein Tickets kauft – die gibt’s via Crowdfunding-Unterstützung oder gegen eine Spende – bekommt erst ganz kurz vor dem Festival gesagt, wo es hin geht. Die Stadt bleibt allerdings gleich, die Heimat des Golden Leaves ist in Darmstadt.

Was ebenfalls gleich bleibt ist das Händchen für ein schönes Indie-Line-up. Mit Fil Bo Riva, Mammal Hands, Rue Royale, Ceschi und Henry Green wurden jetzt ganz frisch die letzten Acts bestätigt. Zuvor stand bereits fest, dass The Notwist, William Fitzsimmons, Dillon und Faber live beim Golden Leaves Festival spielen. Etwaige Gerüchte um eine Show von David Guetta musste das Festival aber dann doch dementieren – dabei hätte er sich so schön zwischen all den Gitarrenacts gemacht.