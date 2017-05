Zum zwanzigjährigen Jubiläum bekommt der Soundtrack von »Das fünfte Element« seine erste Auflage als Vinyl und das gleich in zwei Farben.

Noch Ende des letzten Jahrhunderts schuf Luc Besson mit »Das fünfte Element« einen Sci-Fi-Film über das 23. Jahrhundert. Seitdem ist einige Zeit vergangen, doch ikonische Bilder wie Leelos (Milla Jovovich) Sprung vom Hochhaus und musikalische Höhepunkte wie der Opernauftritt der Aliendame Diva Plavalaguna (Maïwenn Le Besco) zementierten den Wert des Films als Genre-Klassiker.



Insbesondere der offizielle Soundtrack samt dem »Diva Dance« hat es vielen Fans angetan. Jetzt, zwanzig Jahre nach dessen Erscheinen, bietet Sony in Zusammenarbeit mit Mondo allen Vinyl- und »Das fünfte Element«-Fans die Möglichkeit, den Soundtrack erstmalig auf Schallplatte zu erstehen, und das direkt in zwei Varianten: Eine auf fünfhundert Stück begrenzte Version in grün und eine Version in weiß mit orangen Streifen. Mit enthalten sind außerdem Illustrationen von Shan Jiang.





Credits: Mondo

Die beiden Platten mit den jeweils 26 Liedern des Soundtracks werden ab dem 17. Mai um 12 Uhr EST auf der offiziellen Seite von Mondo zu erstehen sein. Insbesondere wer die exklusive grüne Variante erwerben will sollte sich dieses Datum also im Kalender markieren.