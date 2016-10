In den letzten sieben Jahren hat Snowhite Records mehr als 100 großartiger Veröffentlichungen verschiedenster Künstler hervorgebracht. Zum Geburtstag lässt das Berliner Label europaweit die Korken knallen. Beim Auftakt-Event in Berlin spielen Oum Shatt, Snøffeltøffs und Velvet Two Stripes. Wir verlosen Tickets!

Geschrieben am

25. Oktober 2016, 15:33 Text:

Sermin Usta