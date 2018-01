»Dark Souls« wird neu aufgelegt

Die »Dark Souls«-Reihe mag im vergangenen Jahr mit dem dritten Teil ein Ende gefunden zu haben , aus den Köpfen wird die ikonische Serie dagegen nicht so schnell verschwinden. Dafür sorgt jetzt unter anderem auch die neu angekündigte Remastered-Edition des ersten Teils, der damit nun auf der aktuellen Konsolengeneration zugänglich wird und auch für den PC noch einmal neu erscheint. Neben der besseren Auflösung und Framerate soll vor vor allem ein ausgebauter Multiplayer-Modus alte und neue Fans locken. »Dark Souls: Remastered« soll am 25. Mai für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.