Hörbar war der Hang zum Haptischen bei Dark Sky schon seit ihren ersten EPs auf 50Weapons. Techno und Dubstep produziert das Duo aus London ebenso luftig-locker analog auf Sampler und Mixer wie UK Bass oder Downtempo. Für »Othona« wurden Matt Benyayer und Tom Edwards vor allem von Fotoaufnahmen und Field Recordings inspiriert, die sie in weitläufigen Landschaften im Osten Englands aufnahmen. So durchzieht eine eher ruhige Tonalität das Album, obwohl die beiden auf der vorangegangenen »Kilter/Acacia«-EP zwei treibende Tech-House-Nummern abgeliefert hatten. Beats und Texturen sprechen zwar auch auf »Othona« Maschinensprache, doch atmosphärisch verläuft alles sehr human, phasenweise fast schon sehnsüchtig. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach Gemeinschaft, die vielen von uns fehlt. Vielleicht aber auch einfach die Vorfreude auf entspannte Sommerabende mit Freunden am See. »Othona« nutzt die Ästhetik der Entschleunigung, die ebenso melancholisch wie hoffnungsvoll klingen kann, um der warmen Jahreszeit einen passenden Soundtrack zu schenken.