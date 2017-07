Dan Snaith ist umtriebig. Seit er als Caribou vom versponnenen Folk-Wirrkopf zum Popstar avancierte, sucht er sich immer neue Betätigungsfelder. Mit seinem Projekt Daphni grenzt er sich etwa gezielt von den klaren Popstrukturen Caribous ab. Als Daphni ist er ein Hybrid aus Funk und House, freier in der Herangehensweise, aber dennoch hittig. So auch auf diesem Sampler. Er beginnt total trocken mit »Face To Face«, einem basslastigen, modernen Funk-Stück. Danach wird es im Laufe der 27 versammelten Tracks auch mal anstrengend: Lange Loop-Schleifen und viele Sollbruchstellen zeigen, dass diese Form von anschwellender Dynamik eher für den Club geeignet ist.Nur vier Stücke stammen dabei nicht aus Snaiths eigener Feder, aber auch die Tracks von Container, Pheeroan AkLaff, Jamire Williams und der Luther Davis Group lässt er zu Daphni-Songs mutieren. Produktionstechnisch bewegt sich »Fabriclive 93« auf hohem Niveau, ist aber dennoch eher eine Platte für den Übergang und ein Zückerchen für das hoffentlich bald erscheinende neue Album von Caribou.